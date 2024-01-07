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Екатеринбуржец выпал из окна четвертого этажа

E1.RU: в Екатеринбурге мужчина выпал из окна четвертого этажа

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Екатеринбурге из окна четвертого этажа выпал 42-летний мужчина. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидицу произошедшего.

По информации издания, инцидент произошел 5 января на Донской улице. Мужчина, державшийся руками за подоконник, сорвался и упал. При этом из окна выглядывала девушка.

«Потом из общаги выбежали пять мужчин, запинали его ногами, наорали на его подругу, что не выпустила в дверь, закидали место, куда он упал, снегом и затащили домой», — рассказала свидетельница произошедшего, передает E1.RU.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что екатеринбуржец получил травмы по собственной неосторожности, передает издание. Информация о противоправных действиях в отношении пострадавшего на данный момент не подтверждена.

Ранее россиянин выпал из окна в Паттайе.

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