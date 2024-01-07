Подросток-закладчик распылил перцовый баллончик в лица полицейским во время задержания

В Хабаровске подросток-закладчик распылил перцовый баллончик на полицейских во время задержания. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в кооперативе на Ремесленной улице. Полицейские возле гаражей остановили подозрительного юношу, который, предположительно, раскладывал закладки с наркотиками.

Россиянин представился ненастоящим именем, а затем достал из кармана перцовый баллончик и распылил его в лица сотрудникам правоохранительных органов. После этого он попытался скрыться, но мероприятие не увенчалось успехом.

Юноша оказался 17-летним студентом местного колледжа. При себе у него обнаружили 139 свертков с неустановленным веществом.

Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции. Пострадавшим правоохранителям в медицинском учреждении диагностировали химические ожоги слизистой глаз.

Ранее в Новосибирске поймали мужчину, который прятал наркотики у железной дороги.