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Читинец получил выстрел в лицо в ходе конфликта возле кафе

В Чите мужчине выстрелили в лицо в ходе конфликта возле кафе

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В Чите мужчина получил выстрел в лицо во время конфликта возле кафе. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю.

По информации издания, инцидент произошел 6 января возле кафе на улице Богомягкова. Между двумя мужчинами произошел конфликт — его причины не уточняются. В результате один из них выстрелил другому в лицо из травматического пистолета.

В ходе конфликта также был поврежден один из припаркованных автомобилей, сообщает издание. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее на Алтае мужчина с ружьем пришел в бар из-за громкой вечеринки.

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