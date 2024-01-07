Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржец похитил бутылку водки из магазина, угрожая игрушечным пистолетом

В Екатеринбурге мужчина украл бутылку водки, угрожая игрушечным пистолетом

В Екатеринбурге мужчина украл из магазина бутылку водки, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел 5 января на Советской улице в Пионерском микрорайоне. Местный житель пришел в магазин, достал игрушечное оружие и заявил, что грабит торговую точку.

После этого мужчина взял бутылку водки и скрылся с места преступления. Сотрудники магазина позвонили в правоохранительные органы.

Полицейские изучили записи видеокамер и опросили кассиров. Вскоре злоумышленника нашли и задержали.

«Поскольку он уже успел употребить похищенное в полном объеме, то внятных пояснений по поводу своих действий дать не смог», — сообщили в УМВД Екатеринбурга.

В отношении неоднократно судимого россиянина 1977 года рождения возбудили уголовное дело о разбое. Мужчину поместили под стражу.

Ранее омич украл елку в соседнем дворе и принес домой в качестве подарка возлюбленной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами