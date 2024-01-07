Екатеринбуржец похитил бутылку водки из магазина, угрожая игрушечным пистолетом

В Екатеринбурге мужчина украл из магазина бутылку водки, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел 5 января на Советской улице в Пионерском микрорайоне. Местный житель пришел в магазин, достал игрушечное оружие и заявил, что грабит торговую точку.

После этого мужчина взял бутылку водки и скрылся с места преступления. Сотрудники магазина позвонили в правоохранительные органы.

Полицейские изучили записи видеокамер и опросили кассиров. Вскоре злоумышленника нашли и задержали.

«Поскольку он уже успел употребить похищенное в полном объеме, то внятных пояснений по поводу своих действий дать не смог», — сообщили в УМВД Екатеринбурга.

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