В грузинском храме появилась икона с изображением Сталина

Грузинский историк и политик Гиорги Канделаки в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что в Тбилиси, в храме Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) появилась икона с Иосифом Сталиным.

Историк опубликовал соответствующее видео. На кадрах можно увидеть Сталина в одном из сюжетов клейма иконы.

В посте под видео оппозиционер назвал Сталина «инициатором разрушения независимости Грузии» и обвинил в гонении на духовенство. Также он объяснил появление иконы «успехом российской информационной военной машины».

«Очередной успех российской информационной машины, которую пора заметить», — написал Канделаки.

В октябре прошлого года в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Иосифа Сталина.

До этого Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки из-за освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон».

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.