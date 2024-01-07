Пожар произошел в гостинице в центре Москвы, передает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Как сообщил агентству представитель оперативных служб на улице Симоновский Вал, 2, произошло загорание в отеле на третьем этаже.
«Спасено 2 человека, эвакуировано 364», — заявил он.
По словам представителя оперативных служб, пожар уже потушили, информации о пострадавших нет.
Как сообщил Telegram-канал Mash, возгорание произошло в гостинице Holiday Tagansky.
До этого стало известно, что пожар произошел в гостинице Kamarooms Business Hotel & SPA в Набережных Челнах.
Ранее постоялец московского отеля устроил пожар в своем номере на пятом этаже.