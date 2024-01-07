Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

В возрасте 20 лет скончалась воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

Причина смерти спортсменки не называется.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — сказано в сообщении.

В Союзе конькобежцев России выразили соболезнования родным и близким девушки.

В 2022 году эта спортсменка одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды.

До этого ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова.

Ранее российская волейболистка Алия Хамбикова скончалась в 21 год.