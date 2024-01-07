При обстреле Донецка пострадала больница

При обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ пострадала Центральная клиническая больница №6. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в ДНР.

Трое пациентов больницы были ранены при обстреле.

Помимо больницы, в городе за день пострадали 13 жилых домов, в результате чего получили ранения еще семь мирных жителей. Также обстрелы привели к повреждению газопровода.

До этого при обстреле Донецка пострадала школа.

9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке в Донецке.