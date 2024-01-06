Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

По данным на 17:00, среди них — 568 со стороны Краснодарского края и 510 — со стороны Крыма.

При этом по данным на 18:00 число машин уменьшилось — в очереди со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Ожидание составляет более часа.

В очереди со стороны Керчи находится 342 транспортных средства. Ожидание составляет около часа.

До этого автомобильное движение по мосту было закрыто в субботу, января, в 15:09 по московскому времени. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Позднее оно было возобновлено. Таким образом, движение по мосту прекращалось на время чуть более часа. В ночь на 6 января на Крымском мосту также было перекрыто движение транспортных средств. Ограничения ввели в 0:15 мск, и они продолжали действовать в течение одного часа.

Ранее в Крыму сработали системы ПВО.