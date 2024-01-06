Возобновлено движение по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в сообщении в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указано там.

Движение было закрыто в субботу, января, в 15:09 по московскому времени. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Таким образом, движение по мосту прекращалось на время чуть более часа.

В ночь на 6 января на Крымском мосту также было перекрыто движение транспортных средств. Ограничения ввели в 0:15 мск, и они продолжали действовать в течение одного часа. Позже Министерство обороны РФ сообщило, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Согласно данным ведомства, средства защиты сбили четыре украинские ракеты в небе над полуостровом.

Ранее стало известно число туристов, посетивших Крым в прошлом году.