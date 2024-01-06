На Крымском мосту вновь перекрыли движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на переправе.

Соответствующее заявление было опубликовано в 15:09 мск. При этом иные подробности о ситуации на Крымском мосту, в том числе причины введения ограничений, пока не уточняются.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

В ночь на 6 января на Крымском мосту также было перекрыто движение транспортных средств. Ограничения ввели в 0:15 мск, и они продолжали действовать в течение одного часа.

Позже министерство обороны РФ сообщило, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Согласно данным ведомства, средства защиты сбили четыре украинские ракеты в небе над полуостровом.

Днем в тот же день на Крымском мосту вновь ограничили движение автомобилей. Машины начали пускать на переправу в 13:45 мск, при этом ограничения действовали в течение одного часа 18 минут.

Ранее в Крыму назвали условие, при котором украинский президент Владимир Зеленский сможет попасть на полуостров.