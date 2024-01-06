Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Крымском мосту вновь перекрыли движение автомобилей

Движение машин по Крымскому мосту ограничили третий раз за сутки

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на переправе.

Соответствующее заявление было опубликовано в 15:09 мск. При этом иные подробности о ситуации на Крымском мосту, в том числе причины введения ограничений, пока не уточняются.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

В ночь на 6 января на Крымском мосту также было перекрыто движение транспортных средств. Ограничения ввели в 0:15 мск, и они продолжали действовать в течение одного часа.

Позже министерство обороны РФ сообщило, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Согласно данным ведомства, средства защиты сбили четыре украинские ракеты в небе над полуостровом.

Днем в тот же день на Крымском мосту вновь ограничили движение автомобилей. Машины начали пускать на переправу в 13:45 мск, при этом ограничения действовали в течение одного часа 18 минут.

Ранее в Крыму назвали условие, при котором украинский президент Владимир Зеленский сможет попасть на полуостров.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами