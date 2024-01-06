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Американская авиакомпания временно отказалась от Boeing из-за вылетевшего иллюминатора

Alaska Airlines временно отказалась от самолетов Boeing из-за вылетевшего иллюминатора

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Alaska Airlines

Американская авиакомпания Alaska Airlines временно отказалась от эксплуатации всех 65 своих самолетов Boeing 737-9 из-за того, что у одного из них вылетел иллюминатор во время перелета. Об этом сообщает Alaska со ссылкой на заявление компании.

«После сегодняшнего события с рейсом 1282 мы решили принять меры предосторожности и временно приостановить перелеты 65 самолетов Boeing 737-9. Каждый самолет будет возвращен в эксплуатацию только после завершения полного технического обслуживания и проверок безопасности», — заявил генеральный директор авиакомпании Бен Миникуччи.

Он отметил, что проверки должны быть завершены в течение ближайших нескольких дней. По его словам, Alaska Airlines работает с Boeing и регулирующими органами для выяснения причин инцидента.

До этого стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде 5 января (6 января мск) после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. Рейс направлялся из Портленда в город Онтарио в штате Калифорния. По словам одного из пассажиров, люк вылетел вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку. Никто не пострадал.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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