«Мы стали жертвой»: в Брянске закрылся клуб, у входа в который блогер сожгла свой паспорт

В Брянске закрылся клуб, у входа в который в новогоднюю ночь блогерша сожгла свой российский паспорт. Об этом говорится в соцсетях заведения.

Ночью 1 января блогер Евгения Хоффман сожгла свой российский паспорт у брянского клуба «1991 Place». В своем Telegram-канале девушка написала, что расправилась с документом из-за уродливого фото, а в беседе с Mash заявила, что он якобы был старый и уже недействителен. После публикации ролика Хоффман начали обвинять в том, что она это сделала якобы в поддержку ВСУ, она сама при том это отрицала.

6 января стало известно о закрытии ночного заведения, неподалеку от которого произошел инцидент.

«Мне не за что даже извиниться, так как совесть чиста, и мы стали жертвой простого стечения обстоятельств», — заявил его владелец в своем обращении.

По словам мужчины, сейчас в клубе проходят проверки, после завершения которых он вновь откроется для посетителей.

«Концертная площадка по независящим от нас причинам временно находится в отпуске. Как урегулируем все вопросы касаемо проверок, снова откроем двери...Не сжигайте свои паспорта, пожалуйста, по крайней мере, перед нашим входом», — сказано в посте.

На днях Советский районный суд Брянска отправил блогершу Хоффман под домашний арест. Девушке вменяется статья о надругательстве над государственным гербом. Кроме того, фигурантка обвиняется в умышленном причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений. За несколько дней до Нового года она, по имеющимся данным, сломала нос своей подруге.

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