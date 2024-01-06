Тюменец, получивший 1 млрд рублей в новогодней лотерее, до сих пор не явился за выигрышем

Житель Тюмени, выигравший 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото», до сих пор не оформил свой выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

1 января стало известно, что по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото», в России появился третий лотерейный миллиардер. Тогда же выяснилось, что выигрышный билет был приобретен в фирменной точке продаж в тюменском ТЦ.

Спустя пять дней в «Столото» рассказали, что тюменец, ставший миллиардером, пока не дал о себе знать. За это же время свои выигрыши оформили уже девять миллионеров. Как уточняется, победители лотереи могут отправить документы по почте или лично приехать в московский лотерейный центр.

В компании выяснили, почему победители обращаются за выигрышем не сразу. Большинство из них ответили, что потратили время на планирование поездки в Москву и долго выбирали более удобный способ оформления, а некоторые не сразу вспоминали о купленных билетах.

Ранее в Свердловской области неизвестный выиграл пять млн рублей и не явился за призом.