К внуку Никиты Хрущева в Москве экстренно выехала «скорая» и не может попасть в квартиру

К внуку Никиты Хрущева в Москве экстренно выехала «скорая». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источники.

Как уточнил канал, друг пенсионера долго не мог с ним связаться и вызвал экстренные службы. Медикам, прибывшим к дому на Тверской улице, не удалось попасть в квартиру — хозяин жилья не открывал дверь. Обстоятельства происшествия выясняются.

До этого артист Михаил Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а его настроение было хорошим.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

4 декабря Боярского выписали из больницы. Артист признался, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой с супругой Ларисой Луппиан.

Ранее блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ей пришлось вызывать скорую помощь для младшего сына Мирослава в канун Нового года.