Взрывы произошли в центральной части подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом сообщил глава украинской городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы! Центральная часть города», — написал он.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны, а также на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Также 6 января сообщалось, что в Харькове произошли взрывы. 5 января сообщалось, что в Херсоне произошли взрывы. До этого агентство РБК-Украина сообщало, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины был слышен взрыв.

В прошлый раз воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена 2 января. Она продолжалась почти 3,5 часа и стала наиболее длительной за последнее время.

Ранее почти 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов.