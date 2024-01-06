Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

close
100%
Oleh Dubyna/Shutterstock

Взрывы произошли в центральной части подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом сообщил глава украинской городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы! Центральная часть города», — написал он.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны, а также на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Также 6 января сообщалось, что в Харькове произошли взрывы. 5 января сообщалось, что в Херсоне произошли взрывы. До этого агентство РБК-Украина сообщало, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины был слышен взрыв.

В прошлый раз воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена 2 января. Она продолжалась почти 3,5 часа и стала наиболее длительной за последнее время.

Ранее почти 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами