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В США у самолета в небе отвалился люк аварийного выхода

AP: в США самолет экстренно сел из-за отвалившегося люка аварийного выхода

Пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде 5 января (6 января мск) после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. Об этом сообщило издание Associated Press.

Рейс направлялся из Портленда в город Онтарио в штате Калифорния. По словам одного из пассажиров, люк вылетел вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку.

Самолет приземлился в аэропорту вылета. На борту был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Идет расследование инцидента.

Агентство со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США отметило, что этот самолет сошел с конвейера только два месяца назад.

До этого голливудский актер Кристиан Оливер разбился в результате крушения частного самолета на Карибах. На борту были две его несовершеннолетние дочери.

Ранее в Токио столкнулись самолеты.

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