В Подмосковье загорелся склад

Пожар случился на складе в подмосковной деревне Серково на площади почти 1 300 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе ведомства пояснили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекли порядка 40 человек и 14 единиц техники.

Накануне сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на мебельном складе в городе Сочи. Днем 5 января МЧС РФ сообщило о пожаре на складе, расположенном на улице Тимирязева в городе Сочи. В заявлении ведомства подчеркивалось, что пламя охватило бокс площадью 1,5 тыс. квадратных метров и распространилось на площади 560 квадратных метров.

До этого в селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал, спасатели локализовали пожар. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания. Ведомство опубликовало кадры с места пожара. По информации МЧС, никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров.