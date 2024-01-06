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Глава Белгородской области уточнил число пациентов в больницах после обстрелов

Шестерых пострадавших при обстрелах Белгородской области выписали из больниц

Шесть человек, которые пострадали во время обстрелов Белгородской области, выписали из больниц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Помимо этого, один человек получил ранение в Шебекино, отметил Гладков. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне Гладков заявил, что в результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины повреждения получили окна жилого дома и автомобили. 5 января Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей.

Глава региона отмечал, что 5 января он побывал на месте обстрела. По словам Гладкова, из-за взрыва украинского снаряда рядом с многоквартирным домом на улице Макаренко повреждено множество балконов и окон. Задело и машины.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрелы Белгородской области
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