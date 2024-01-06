Украинский уклонист рассказал в TikTok, как переплыл в мороз реку

Мужчина, который представился украинцем, рассказал в своем TikTok, как ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод, чтобы сбежать в Румынию.

«Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно. Но зато я уже в Румынии», — рассказал он.

По его словам, он выпрыгнул из движущегося автобуса, затем перелез через забор и нырнул в реку. После этого он в мокрой одежде шел вдоль трассы до румынских пограничников, которые отвезли его в миграционную службу, накормили, обсушили и выдали документ для передвижения по стране.

Далее мужчина направился в Венгрию. Рассказчик заявил, что ему повезло, так как подобраться к румынской границе очень сложно из-за блокпостов и дронов.

До этого покинувший страну украинский уклонист Андрей рассказал о поступающих ему с родины угрозах расправой.

В декабре 2023 года на Украине опубликовали новый закон о мобилизации, его внесли на рассмотрение в Верховную Раду. В числе прочего, предлагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, исключить категории ограниченной годности к военной службе и ввести другие изменения.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.