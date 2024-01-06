На западе Украины отказались снести советский памятник

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление неправительственной организации «Декоммунизация. Украина».

По данным агентства, на обращение главы указанной организации ответил председатель села Степан Ковач, который сообщил, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино».

Глава села добавил, что позиция была подтверждена 24 декабря на общем собрании местных жителей. На собрании единогласно было решено не демонтировать скульптуру советского солдата и постамент воинам-односельчанам.

В декабре сообщалось, что в городе Никополь Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и Советским союзом.

На Украине регулярно переименовывают улицы или сносят памятники, связанные с Россией в целом и СССР.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.