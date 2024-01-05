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Икону «Троица» принесли в храм Христа Спасителя

В преддверии Рождества икона «Троица» принесена в храм Христа Спасителя

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Икона «Троица» Андрея Рублева была доставлена в храм Христа Спасителя, где будет находиться в дни празднования Рождества Христова, сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.

4 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, бывший в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм, находящийся на Красной площади.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля сообщалось оригинальную Казанскую икону Божией Матери.

Ранее сообщалось, что в состоянии «Троицы» Андрея Рублева не было обнаружено деструктивных изменений.

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