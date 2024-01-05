В московском театре прорвало трубу с кипятком во время балета «Щелкунчик»

Прорыв трубы с горячей водой произошел в Театре Луны на улице Малая Ордынка в Москве вечером 5 января. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент случился около 19:30, после чего на место происшествия прибыли спасатели. Как пишет Mash, прорыв произошел в разгар балета «Щелкунчик». В результате 360 зрителям пришлось покинуть театр, не досмотрев постановку.

По предварительной информации, пострадавших нет. По данным Mash, к прорыву могли привести сильные морозы, вызвавшие перегрузку системы отопления.

До этого сообщалось о коммунальной катастрофе в Подмосковье, где как минимум 20 тыс. человек остались без тепла во время морозов. Местные жители считают, что быстро отопление не включат, так как это невозможно сделать из-за лопнувших батарей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в центре Хабаровска на фоне мороза лопнули трубы с холодной водой.