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В московском театре прорвало трубу с кипятком во время балета «Щелкунчик»

«МК»: в Театре Луны прорвало трубу с кипятком во время представления

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Прорыв трубы с горячей водой произошел в Театре Луны на улице Малая Ордынка в Москве вечером 5 января. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент случился около 19:30, после чего на место происшествия прибыли спасатели. Как пишет Mash, прорыв произошел в разгар балета «Щелкунчик». В результате 360 зрителям пришлось покинуть театр, не досмотрев постановку.

По предварительной информации, пострадавших нет. По данным Mash, к прорыву могли привести сильные морозы, вызвавшие перегрузку системы отопления.

До этого сообщалось о коммунальной катастрофе в Подмосковье, где как минимум 20 тыс. человек остались без тепла во время морозов. Местные жители считают, что быстро отопление не включат, так как это невозможно сделать из-за лопнувших батарей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в центре Хабаровска на фоне мороза лопнули трубы с холодной водой.

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