Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Украине городе Херсон произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Другие данные не приводится.

Воздушная тревога в подконтрольной Украине части Херсонской области не объявлялась.

До этого агентство РБК-Украина сообщало, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины был слышен взрыв.

Накануне украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Хмельницкой области Украины. Незадолго до этого в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области, город Кропивницкий, осталась без света после взрыва.