Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

«Общественное. Новости»: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы

close
100%
YouTube

В подконтрольном Украине городе Херсон произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Другие данные не приводится.

Воздушная тревога в подконтрольной Украине части Херсонской области не объявлялась.

До этого агентство РБК-Украина сообщало, что в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины был слышен взрыв.

Накануне украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Хмельницкой области Украины. Незадолго до этого в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области, город Кропивницкий, осталась без света после взрыва.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами