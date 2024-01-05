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В Сочи закрыли часть горнолыжных трасс

В Сочи закрыли часть горнолыжных трасс из-за непогоды

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Артур Лебедев/РИА Новости

В Сочи часть горнолыжных трасс закрыли из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В данный момент часть горнолыжных трасс закрыта по погодным условиям для обеспечения безопасности отдыхающих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне было произведено 25 выстрелов для принудительного спуска лавин. Отдыхающих информируют о недопустимости катания вне трасс. Для мониторинга ситуации мобилизованы силы городских служб.

Утром 5 января сообщалось, что в Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках объявлено экстренное предупреждение. В МЧС также предупредили, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. В ведомстве рекомендовали людям, которые окажутся в зоне затопления во время паводка, собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

24 декабря сообщалось, что в Центральном районе Сочи после ливней сошел оползень.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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