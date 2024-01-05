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Украинские СМИ сообщили о взрыве на востоке Украины

РБК-Украина: взрыв прозвучал в Кривом Роге на востоке Украины

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В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины был слышен взрыв. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Власти города пока не комментировали эти сообщения.

По информации официального ресурса для оповещения, на территории Днепропетровской области в данный момент действует воздушная тревога.

Накануне украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Хмельницкой области Украины. Незадолго до этого в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что халатность Киева помогает России наносить удары по Украине.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области, город Кропивницкий, осталась без света после взрыва.

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