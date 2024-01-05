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ВСУ при помощи беспилотника атаковали Кировский район Донецка

СЦКК: дрон ВСУ за 20 минут сбросил четыре взрывоопасных предмета на Донецк

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка. Для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как указано в заявлении, обстрел начался в 15:30. В тот момент на Кировский район Донецка было сброшено два взрывоопасных предмета, при этом уже через 20 минут атака повторилась.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») по направлению: 15:50 — город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА», — говорится в публикации.

Более того, в 14:25 обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка. Бойцы ВСУ выпустили по данной части города четыре снаряда так называемого «натовского» калибра, который составляет 155 мм.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей в небе над регионом. В результате атаки пострадали два человека.

Ранее жителям Белгорода дали совет, как укрепить окна для защиты от взрывов.

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