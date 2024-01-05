ВСУ при помощи беспилотника атаковали Кировский район Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка. Для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как указано в заявлении, обстрел начался в 15:30. В тот момент на Кировский район Донецка было сброшено два взрывоопасных предмета, при этом уже через 20 минут атака повторилась.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») по направлению: 15:50 — город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА», — говорится в публикации.

Более того, в 14:25 обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка. Бойцы ВСУ выпустили по данной части города четыре снаряда так называемого «натовского» калибра, который составляет 155 мм.

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