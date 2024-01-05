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Шотландия прекратит оплачивать жилье для беженцев с Украины

Daily Record: Шотландия прекратит оплачивать жилье для беженцев с Украины

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Alberto Pezzali/AP

Шотландские власти приняли решение перестать покрывать траты городов и муниципалитетов на краткосрочное жилье для беженцев с Украины. Об этом пишет газета Daily Record.

По данным издания, о своем решении правительство Шотландии сообщило местным властям незадолго до католического Рождества. Уточняется, что причина урезания расходов — проблемы с бюджетом. Местные власти полагают, что без поддержки правительства им придется прекратить поддержку гостиниц с беженцами.

Журналисты отмечают, что в 2023 году городам выделили £10 млн на покрытие расходов, связанных с жильем для украинцев.

В октябре сообщалось, что тысячи украинских беженцев, которые живут в Великобритании по программе «Дома для Украины» могут остаться без жилья. Финансирование спонсоров программы должно завершиться в марте 2024 года. Отмечается, что при помощи этой меры поддержки свыше 130 тыс. человек смогли обрести временное жилье в Британии.

В июле стало известно, что многие украинские беженцы, перебравшиеся в Британию, вынуждены возвращаться на родину из-за проблем с трудоустройством.

Ранее в России рассказали, почему беженцы из Харькова сталкиваются с проблемами с пособиями.

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