Гладков анонсировал возможность эвакуироваться из Белгорода

Желающие выехать из Белгорода из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут перевезены в безопасные места. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация в городе остается непростой. Губернатор сообщил, что провел встречу с жителями города, во время которой они выразили опасения за свою жизнь и имущество.

Он отметил, что власти помогают выехать тем, кто пожелает, в безопасное место.

«Уже несколько семей перевезли... Что для этого нужно сделать? Нужно обратиться ко мне, в приемную губернатора Белгородской области... Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать», — рассказал он.

По его словам, власти готовы перевезти белгородчан в Старый Оскол или Губкин, где они будут находиться в комфортных условиях и смогут провести столько времени, сколько необходимо.

До этого Гладков заявил, что в результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины повреждения получили окна жилого дома и автомобили. 5 января Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей.

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