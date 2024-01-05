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В Раде сравнили российский удар по Киеву с концом света

Депутат Рады Рудык сравнила с Армагеддоном удар ВС РФ по Киеву

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Peter Druk/Global Look Press

Депутат Верховной рады Кира Рудык заявила в интервью Business Insider, что ракетная атака Вооруженных сил России по стратегическим объектам в Киеве была похожа на конец света.

«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — утверждает нардеп.

Рудык также усомнилась в том, что противовоздушная обороны украинской столицы перехватила какие-либо снаряды, запущенные российской стороной.

2 января российская армия провела массированную воздушно-ракетную атаку по военным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

По информации бывшего депутата Рады Игоря Луценко, одна из ракет действительно попала в здание мастерской, где специалисты занимаются разработкой и модернизацией беспилотников.

Ранее в ВСУ назвали целью ВС РФ истощение ПВО Киева.

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