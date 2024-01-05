Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе снова объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

5 января в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим был объявлен на территории города в 12:36 (мск). Вторая за день воздушная тревога длилась 20 минут.

Первый раз о возможной опасности местных жителей предупредили в 11:18 (мск). Правительство населенного пункта отменило воздушную тревогу в 11:43 (мск).

Тогда глава Севастополя заявил, что граждане могли увидеть дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и пояснил, что дым появился в результате применения табельных средств маскировки российскими военными.

В тот же день на Крымском мосту было перекрыто движение автомобильного транспорта. Информация о причинах введения ограничений к текущему моменту не поступала.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о ликвидации 10 украинских ракет в небе над Крымом.