В Сочи загорелся склад

В Сочи пожарные МЧС России тушат склад на улице Тимирязева. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

Как сообщили очевидцы, загорелся бокс площадью 1 500 кв. метров. По данным ведомства, спасателям удалось локализовать пожар на 560 квадратных метрах. Всего на месте работают 63 специалиста и 22 единицы техники.

До этого в селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал, спасатели локализовали пожар. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания. Ведомство опубликовало кадры с места пожара. По информации МЧС, никто не пострадал.

В конце декабря пожар произошел в Петербурге в торговом центре «Леруа Мерлен». Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Персонал строительного магазина эвакуировался самостоятельно еще до прибытия пожарных. В инциденте никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров.