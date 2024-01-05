Бродячие собаки напали на школьника в Усть-Илимске

В Усть-Илимске Иркутской области бродячие собаки напали на подростка, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Усть-Илимске 5 января, две бродячие собаки набросились на 12-летнего школьника, ребенка с травмой ноги госпитализировали в медицинское учреждения.

По факту травмирования несовершеннолетнего региональный СК возбудил уголовное дело о халатности, следователи допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровске шесть бездомных собак напали на россиянку и попали на видео.