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Бродячие собаки напали на школьника в Усть-Илимске

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка

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Инцидент Усть-Илимск/VK

В Усть-Илимске Иркутской области бродячие собаки напали на подростка, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Усть-Илимске 5 января, две бродячие собаки набросились на 12-летнего школьника, ребенка с травмой ноги госпитализировали в медицинское учреждения.

По факту травмирования несовершеннолетнего региональный СК возбудил уголовное дело о халатности, следователи допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровске шесть бездомных собак напали на россиянку и попали на видео.

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