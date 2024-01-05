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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

«В период 10-12 часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками, на территории г. Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема.

В ведомстве рекомендуют людям, которые окажутся в зоне затопления во время паводка, собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. В первую очередь эвакуировать детей, инвалидов и людей преклонного возраста. По возможности следует немедленно оставить зону затопления, перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах, а также закрыть окна и двери, и если есть время — закрыть окна и двери первого этажа досками.

24 декабря сообщалось, что в Центральном районе Сочи после ливней сошел оползень.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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