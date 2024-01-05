Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с вирусом энцефалита лошадей

Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей... Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сообщили в ведомстве.

Заболевание людей западным энцефалитом лошадей зафиксировали ранее в Аргентине. Всего было зафиксировано 12 таких случаев.

Речь идет о редком заболевании, вызываемом вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Чаще всего он заражает людей, но может передаваться от животных людям.

Это стало первым подтвержденным случаем заражения человека этой инфекцией за последние три десятилетия. Ранее, в 1982–1983 годах, в Аргентине также были выявлены случаи WEE среди лошадей, а в 1996 году был зарегистрирован единичный случай заражения человека.

До этого инфекционист рассказал, как защититься от клещевого энцефалита.

Ранее в РФ увеличился спрос на прививки против энцефалита.