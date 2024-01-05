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В нескольких регионах Украины отменили воздушную тревогу

В восьми регионах Украины отменена воздушная тревога

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Shutterstock

Воздушная тревога, объявленная ранее в восьми регионах Украины, отменена. Это следует из данных официального ресурса оповещения.

Отмечается, что тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. После в некоторых из этих регионов тревога была отменена, но вскоре объявлена вновь.

Также воздушную тревогу отменили в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

В 22:03 мск в Днепропетровской области Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сирены прозвучали в соседних Кировоградской и Николаевской областях страны.

До этого украинские власти Херсона сообщали о взрывах в центральной части города. О взрывах в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Информация о взрывах в украинской столице стала появляться еще 1 января.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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