В США хотят, чтобы Украина стремилась не допускать гибели гражданских лиц

Представитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что американские власти призывают Украину сделать все возможное для предотвращения гибели мирных жителей во время боевых действий. Об этом пишет ТАСС.

Миллер подчеркнул, что США всегда призывают страны, участвующие в конфликтах, соблюдать законы войны и международное гуманитарное право, а также предпринимать меры для защиты гражданского населения. Отвечая на вопрос журналиста о том, получает ли Киев такой же призыв от Вашингтона, как Израиль, Миллер не дал ясного ответа, пишет агентство.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации МЧС, погибли 14 человек, среди них двое детей. Еще 108 ранены, среди них 15 несовершеннолетних.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Владимир Путин назвал терактом удары по Белгороду, так как в этом случае было использовано неизбирательное оружие для целенаправленного удара по гражданскому населению.

Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, погиб один мужчина, еще семь человек пострадали. Российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». 3 января в городе снова включали сирену ракетной опасности. По словам Гладкова, ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной, сработали средства ПВО, утром зафиксировано два обстрела.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.