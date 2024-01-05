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В результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка пострадали 24 человека

В Нью-Йорке пустой состав столкнулся с пассажирским, пострадали 24 человека

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John Minchillo/AP

В результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка 24 человека получили незначительные травмы. По словам представителя пожарной службы города Йена Свордса, никто не пострадал серьезно, пишет ТАСС.

Инцидент произошел, когда служебный пустой поезд столкнулся с пассажирским составом, в результате чего первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул была проинформирована о произошедшем.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, место происшествия оцеплено.

Власти города обеспечивают помощь пострадавшим и работают над восстановлением нормального движения поездов.

Прошлой ночью «Ласточка» из Нижнего Новгорода простояла на морозе два часа. Предварительно, остановка «Ласточки» произошла из-за обледенения контактной сети.

До этого стало известно, что в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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