В результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка пострадали 24 человека

В результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка 24 человека получили незначительные травмы. По словам представителя пожарной службы города Йена Свордса, никто не пострадал серьезно, пишет ТАСС.

Инцидент произошел, когда служебный пустой поезд столкнулся с пассажирским составом, в результате чего первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул была проинформирована о произошедшем.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, место происшествия оцеплено.

Власти города обеспечивают помощь пострадавшим и работают над восстановлением нормального движения поездов.

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