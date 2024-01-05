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Опубликованы кадры с воронкой на парковке у жилых домов после обстрела Белгорода

Shot показал кадры с воронкой во дворе дома после ночного обстрела Белгорода

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Телеграм-канал «SHOT»

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видна воронка после ночного обстрела Белгорода. Как пишут авторы канала, она образовалась в результате прилета РСЗО «Ольха».

Это произошло на парковке около жилой многоэтажки на улице Макаренко. В результате повреждения получили 20 автомобилей, два из них сгорели дотла.

По данным SHOT, снаряд угодил прямо на парковку около многоэтажки. Взрывной волной выбило стекла в квартирах на первом и втором этажах.

До этого уже стало известно о двух пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. На место приехали бригады скорой помощи, и пострадавших направили в городскую больницу №2.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в городе после обстрела. Пострадал жилой сектор. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждения получили свыше 30 автомобилей согласно официальной информации.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрелы Белгорода
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