Опубликованы кадры с воронкой на парковке у жилых домов после обстрела Белгорода

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видна воронка после ночного обстрела Белгорода. Как пишут авторы канала, она образовалась в результате прилета РСЗО «Ольха».

Это произошло на парковке около жилой многоэтажки на улице Макаренко. В результате повреждения получили 20 автомобилей, два из них сгорели дотла.

По данным SHOT, снаряд угодил прямо на парковку около многоэтажки. Взрывной волной выбило стекла в квартирах на первом и втором этажах.

До этого уже стало известно о двух пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. На место приехали бригады скорой помощи, и пострадавших направили в городскую больницу №2.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в городе после обстрела. Пострадал жилой сектор. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждения получили свыше 30 автомобилей согласно официальной информации.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.