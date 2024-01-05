В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

На территории Украины с 23:41 мск действует воздушная тревога в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Ранее сирены зазвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. Кроме того, тревога действует в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

В 22:03 мск в Днепропетровской области Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сирены прозвучали в соседних Кировоградской и Николаевской областях страны.

До этого украинские власти Херсона сообщали о взрывах в центральной части города. О взрывах в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Информация о взрывах в украинской столице стала появляться еще 1 января.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.