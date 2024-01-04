В Белгороде сработала сирена ракетной опасности

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении руководителя области.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Владимир Путин назвал терактом удары по Белгороду, так как в этом случае было использовано неизбирательное оружие для целенаправленного удара по гражданскому населению.

Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, семь человек пострадали. Российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». 3 января в городе снова включали сирену ракетной опасности. По словам Гладкова, ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной, сработали средства ПВО, утром зафиксировано два обстрела.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.