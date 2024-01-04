В ряде кварталов на северо-востоке Москвы восстановлено энергоснабжение

Энергетики восстановили энергоснабжение в ряде кварталов на северо-востоке Москвы, нарушенного из-за технологического инцидента на подстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МЭС Центра» (входит в «Россети»).

Отмечается, что подача электричества большей части абонентов была восстановлена в течение полутора часов. Их запитали по резервным схемам, в том числе используя резервные источники электроснабжения.

«Восстановлено электроснабжение потребителей, которые были обесточены утром в нескольких кварталах СВАО Москвы в результате технологичного нарушения на подстанции», — говорится в сообщении компании «МЭС Центра».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено.

Из-за аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии. В итоге отключились и тепловые пункты отопления.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в подмосковной Баковке, в Одинцово.