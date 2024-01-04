Несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке в Донецке

Несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке на западе Донецка, в Куйбышевском районе города. Соответствующую публикацию разместил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Произошло прямое попадание в многоквартирный дом по ул. Нарвской. Есть пострадавшие, анкетные данные которых уточняются», — сообщил чиновник.

Также в результате другого удара по тому же району был ранен мужчина 1968 года рождения.

1 января глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее «Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ.