В Москве пройдет рождественская елка для детей военнослужащих

В Гостином дворе 9 января состоится благотворительная рождественская елка для детей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств России «Сила в правде и в единстве». Об этом сообщили организаторы мероприятия — представители фонда «Пророка Божия Илии» и храма пророка Божия Илии на Новгородском подворье города Москвы Русской православной церкви.

Ожидается, что гостями театрализованной елки, организованной в виде патриотического квеста по культурно-тематическим площадкам, станут около 4 тыс. детей из семей военных, сотрудников силовых органов и мобилизованных граждан, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Благодаря помощи глав субъектов РФ дети приедут в Москву со всех концов страны.

Авторы елки отмечают, что таким образом намерены поддержать семьи военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг.

«Отличие этой елки от других «новогодних огоньков» и утренников заключено в популяризации русских духовных и культурных традиций празднования Рождества, а также продвижении среди подрастающего поколения незыблемых нравственных ценностей нашего Отечества — силы духа, героизма, чести, отваги, милосердия, единства», — говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы подчеркивают, что рождественская елка в Гостином дворе представляет собой пример консолидации сил государства, церкви, армии и общества в борьбе за правду, свободу, целостность и духовно-нравственный суверенитет РФ.

Маленьких гостей ждет насыщенная развлекательная программу — в фойе их встретят оркестр и рота почетного караула, там же разместятся ярмарка мастеров и рождественский вертеп.

Дети примут участие в конкурсах, хороводах, встретятся со сказочными персонажами.

Чтобы никто не остался голодным, для гостей будет работать бесплатный буфет, где можно будет перекусить до начала спектакля.

После представления юные зрители получат подарки и сфотографируются на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По словам настоятеля храма пророка Божия Илии и благочинного Иверского благочиния города Москвы протоиерея Андрея Рецицкого, данная общественная инициатива призвана стать подспорьем государству по реализации комплекса мер социальной поддержки семей граждан РФ, в том числе призванных на военную службу по частичной мобилизации.