В Петербурге две женщины подделывали документы для мигрантов

В Петербурге двух женщин подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 45-летняя и 48-летняя петербурженки вносили недостоверные данные в документы мигрантов. Позже с этими бумагами иностранцы обращались в МВД для постановки на учет. Все это женщины делали под видом оказания консультационных услуг.

Правоохранители обыскали квартиры и офисы подозреваемых. У россиянок изъяли мобильные телефоны, документацию и другие вещи.

Полиция также отправилась в хостелы, на адреса которых регистрировали нелегальных мигрантов. В результате выявили четверых иностранцев, которые воспользовались услугами женщин.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Правоохранители проверяют причастность петербурженок к другим подобным эпизодам.

Ранее в Подмосковье иностранца лишили гражданства за уклонение от службы.