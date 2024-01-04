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В Петербурге две женщины подделывали документы для мигрантов

В Петербурге двух женщин задержали за организацию незаконной миграции

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Depositphotos

В Петербурге двух женщин подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 45-летняя и 48-летняя петербурженки вносили недостоверные данные в документы мигрантов. Позже с этими бумагами иностранцы обращались в МВД для постановки на учет. Все это женщины делали под видом оказания консультационных услуг.

Правоохранители обыскали квартиры и офисы подозреваемых. У россиянок изъяли мобильные телефоны, документацию и другие вещи.

Полиция также отправилась в хостелы, на адреса которых регистрировали нелегальных мигрантов. В результате выявили четверых иностранцев, которые воспользовались услугами женщин.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Правоохранители проверяют причастность петербурженок к другим подобным эпизодам.

Ранее в Подмосковье иностранца лишили гражданства за уклонение от службы.

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