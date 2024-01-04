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Сотни россиян высадили из электрички в снегопад

Под Нижним Тагилом пассажиров экстренно высадили из электропоезда «Финист»

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Depositphotos

В пригороде Нижнего Тагила сотни людей высадили из электропоезда из-за технических проблем. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Электричка типа «Финист» выехала из Качканары и следовала в Екатеринбург, но приехала с опозданием из-за проблем на участке недалеко от Нижнего Тагила. Поезд остановился. Многочисленным пассажирам предложили подождать другой рейс или добраться до конечного пункта на автобусе.

В беседе с журналистами сотрудники Свердловской железной дороги сообщили, что электропоезда «Финист» эксплуатируются в сложных метеоусловиях, на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

После того как выявили технические проблемы, пассажирам пригнали другой электропоезд. Тех, кто остался ее ожидать, пустили в отапливаемые салоны ставшей электрички.

Ранее в Смоленской области женщину с тремя детьми высадили из автобуса в лесополосе.

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