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В аэропорту Стамбула кошка сорвала взлет самолета

В Стамбуле самолет прервал взлет из-за убежавшей от пассажирки кошки

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Unsplash

В аэропорту Стамбула самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от пассажирки кошки. Об этом сообщает агентство DHA.

Самолет, который должен был отправиться в Афины, готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала ходить кошка. Выяснилось, что она попала на борт «зайцем», так как ее хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о животном.

Кошка сбежала из сумки хозяйки в ручной клади, вызвав переполох в самолете. Воздушное судно вернулось со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Пассажирку с кошкой высадили. Выяснилось, что женщина и ранее пыталась таким же образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.

В августе в Перми самолет не вылетел из аэропорта своевременно из-за выбежавшей на взлетную полосу собаки. Когда воздушное судно готовилось к полету, экипажу дали команду прекратить взлет, так как перед самолетом появилось животное.

Ранее пассажирам самолета вернули $1300 из-за пукающей собаки.

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