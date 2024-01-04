На польско-украинской границе фермеры снова заблокировали КПП

Пункт пропуска на границе Польши и Украины «Медыка — Шегини» снова заблокирован польскими фермерами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Этот пункт пропуска стал четвертым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на польско-украинской границе.

«Около 09:00 (11:00 мск) на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска «Медыка», смежном с украинским пунктом пропуска «Шегини», возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств», — отмечается в публикации.

По информации ведомства, на этом направлении въезда на территорию Украины ожидают около 800 грузовых автомобилей. При этом указывается, что организаторы блокировки не будут препятствовать движению автобусов и легковых машин.

3 января агентство Reuters сообщало, что польские фермеры угрожают возобновить блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини», если не получат письменных гарантий выполнения их требований.

Ранее власти Польши заявили, что считают вступление Украины в Европейский союз невыгодным для польских фермеров.