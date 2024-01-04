Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 61-го км МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале московского Дептранса.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для движения недоступны три полосы из пяти», — сообщили в департаменте.

Автолюбителей попросили выбрать другой маршрут, этот участок лучше объехать из-за пробок.

23 декабря на МКАД произошло ДТП с трагичным исходом. На 49-м километре автомобиль Toyota c столкнулся с «газелью» и «Great Wall». Последний автомобиль выбросило на встречную полосу, после чего он загорелся. Водитель и пассажир не выжили.

Заведено уголовное дело. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.

До этого несколько грузовиков и легковушек столкнулись на 21-м километре МКАД.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.