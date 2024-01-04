Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Дептранс Москвы: массовое ДТП перекрыло три полосы движения на МКАД

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 61-го км МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале московского Дептранса.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для движения недоступны три полосы из пяти», — сообщили в департаменте.

Автолюбителей попросили выбрать другой маршрут, этот участок лучше объехать из-за пробок.

23 декабря на МКАД произошло ДТП с трагичным исходом. На 49-м километре автомобиль Toyota c столкнулся с «газелью» и «Great Wall». Последний автомобиль выбросило на встречную полосу, после чего он загорелся. Водитель и пассажир не выжили.

Заведено уголовное дело. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.

До этого несколько грузовиков и легковушек столкнулись на 21-м километре МКАД.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами