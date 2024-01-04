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В Саратовской области троих девочек госпитализировали с отравлением окисью углерода

В Балашове трое детей отравились окисью углерода

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РИА «Новости»

В Саратовской области трое детей оказались в больнице с отравлением. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Балашов. По предварительной информации, троих девочек семи лет и пяти месяцев госпитализировали с признаками отравления окисью углерода. Все они проживали в доме на улице 50 лет ВЛКСМ.

Приехавшие на место медики оказали несовершеннолетним всю необходимую помощь.

На инцидент обратили внимание следователи. Специалисты провели осмотр места. На данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в США более 50 членов мормонской общины отравились угарным газом.

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